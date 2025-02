Homem é preso por abandonar cachorro na rua em Campo Grande

Nesta quinta-feira (20), prendeu um homem de 53 anos de idade, por abandonar um cachorro na rua. O fato aconteceu no Núcleo Habitacional Universitárias, em Campo Grande-MS.

A delegacia recebeu uma denúncia de que o animal havia sido abandonado pelo tutor e então, policiais foram obrigados a se deslocar até o endereço indicado e encontraram o cão da raça vira-lata de pelagem branca e preta, macho, apresentando magreza corporal, sarna, uma pata machucada e muito sujo, sendo constatado que não vinha recebendo nenhum cuidado do tutor.

O homem foi localizado e recebeu voz de prisão em flagrante pela prática do crime de maus tratos a animais, crime qualificado por se tratar de cão/gato, com pena de 2 a 5 anos. O animal foi apreendido, encaminhado a um médico veterinário e em seguida colocado em abrigo temporário.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por intermédio da DECAT (Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista).

Com informações da Polícia Civil.

