Homem é preso em flagrante ao transportar 650kg de entorpecentes escondido em carga de minério de ferro, em Corumbá

Na noite desta quinta-feira (20) um homem foi preso transportando escondido 650kg de entorpecentes em um caminhão Iveco/Stralis, acoplado a dois semirreboques. O caso aconteceu durante vistoria na BR-262. Segundo o condutor, a carga vinha de Corumbá, cidade distante 426 km de Campo Gande.

Segundo informações do site Diário Corumbaense, os agentes policias estavam fazedendo vistoria na BR-262, quando avistaram um caminhão Iveco/Stralis, acoplado a dois semirreboques. No interrogatório inicial, o condutor do veículo informou aos policias que transportava minério de ferro que vinham de Corumbá. Desconfiados, os policias inciaram a vistoria no veículo.

No interior, escondido em meio a carga, foram encontrados diversos tabletas embalados contendo entorpecentes. No total, foram apreendidos 245kg de cloridrato, 146kg de pasta base de cocaína. 114kg de maconha, 133kg de skunk e 12kg de haxixe. Quando questionado sobre os conteúdos ilicitos, o condutor relatou que não tinha conhecimento das drogas.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da Policia Civil de Corumbá. Os entorpecentes foram recolhidos e apreendidos.