Suspeito de furtos a supermercados é preso e Bodoquena

Na noite desta quinta-feira (2), a Delegacia de Polícia Civil de Bodoquena recebeu uma denúncia de uma sequência de furtos praticados em uma rede de supermercados local.

O suspeito por diversos dias, desde o dia 28 de dezembro, teria furtado whiskys da prateleira do estabelecimento.

Em levantamento da equipe de investigação, o suspeito foi identificado como sendo de J.G.S.M. A equipe, acompanhada da autoridade policial deslocou-se até a residência do mesmo efetuando sua captura e condução. Em entrevista prévia ele indicou que subtraiu as bebidas e as vendeu a diversas pessoas, todas identificadas, e que responderão pelo delito de receptação.

Foi feito deslocamento até a residência do mesmo a fim de recuperar os objetos, efetuando sua captura, porém sem êxito na apreensão das bebidas.