Homem é preso pela segunda vez após estuprar criança de 4 anos em Maracaju

Homem de 51 anos foi preso pela segunda vez, suspeito de estuprar uma criança de quatro anos em Maracaju, distante 164 quilômetros de Campo Grande. A prisão aconteceu na sexta-feira (23), mas só foi divulgado nesta segunda-feira (26).

Conforme informações, o autor já havia sido preso em 2013 por ter estuprado uma criança de 6 anos. Após Operação por ter praticado o mesmo crime, o homem voltou a ser preso.

O investigado cumpre pena em regime semiaberto pelo crime anterior. Nos dois casos, o autor conseguiu emprego com a família das vítimas e aproveitava de momentos de distração para praticar os crimes sexuais.

Diante das provas, o delegado representou pela prisão do homem para evitar que o mesmo faça novas vítimas ao longo das investigações, que corre em segredo de Justiça.

