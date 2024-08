Incêndio destrói hortifruti durante a madrugada em Corumbá

Hortifrúti pegou fogo, no início da madrugada desta segunda-feira (26), e amanheceu completamente destruído em Corumbá, cidade a 426 quilômetros de Campo Grande.

O comércio de frutas e verduras fica na Rua 7 de Setembro, no bairro Popular Velha e teria sofrido com o início das chamas por volta das 00h17, segundo o Corpo de Bombeiros.

A equipe enviou um comboio de três viaturas para o combate às chamas, que atingiram toda a edificação. Segundo a guarnição, foram utilizados aproximadamente 8 mil litros de água para a extinção do incêndio.

Após o combate, foi realizado o rescaldo e deixado o local em segurança. O comércio, no entanto, ficou totalmente destruído. As causas do incêndio, no entanto, ainda não foram esclarecidas. O caso deve ser apurado.

