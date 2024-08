Três pessoas ficam em estado grave após motorista capotar carro na MS-162

Cinco pessoas, entre elas uma criança e dois adolescentes, ficaram feridas neste domingo (25), após o carro em que elas estavam capotar na MS-162, próximo à entrada do Assentamento Santa Amélia, em Dois Irmãos do Buriti, distante a 117 quilômetros de Campo Grande. A motorista, um adolescente de 17 anos, e um rapaz de 18, foram transferidos para a Santa Casa da Capital em estado grave.

Conforme apurado, as vítimas estavam em um Citroen C3, quando a condutora perdeu o controle do veículo, por motivos ainda desconhecidos, e capotou. O carro saiu da pista e parou às margens da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ao local e encaminhou as vítimas para o hospital municipal. No veículo também estava uma criança que não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência. A causa da capotagem ainda será investigada.

