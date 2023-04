Suspeito de matar empresário brasileiro na fronteira é preso pela policia paraguaia

Um homem de 41 anos, foi preso na noite de ontem (28), suspeito de participação no assassinato de empresário brasileiro, João Francisco Barão, de 27 anos, na cidade de Pedro Juan Caballero, município paraguaio que faz fronteira com Ponta Porã, a 313 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações da Polícia Nacional, João Francisco foi assassinado por pistoleiros quando saia de um salão de eventos na rua Mariscal López, próximo a Benjamín Aceval.

Ainda conforme a polícia local, a região onde o empresário brasileiro foi assassinado é o mesmo onde, em 2021, ocorreu uma chacina que matou 4 pessoas, entre elas a filha do ex-governador de Amambay e atual prefeito de Pedro Juan Caballero, Ronald Acevedo.

Morte de empresário na fronteira

Conforme investigações da policial local e divulgadas pelo Porã News, o brasileiro estava em via pública, quando desconhecidos se aproximaram do local realizando sete disparos de arma de calibre grosso. Após atirar na vítima, os pistoleiros fugiram em um veículo que logo após foi localizado em chamas numa propriedade rural de Pedro Juan Caballero.

Segundo a Polícia Nacional na época, o empresário poderia ter saído da fronteira após problemas com a mulher que também é brasileira. O caso é acompanhado pela promotora Reinalda Palácios, que investiga o motivo da execução.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.