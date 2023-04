Taxista cai em golpe após emprestar R$ 1 mil para suposto advogado durante corrida

Um taxista de 74 anos, procurou a polícia relatando que foi vítima de estelionato durante uma corrida de táxi, na tarde de ontem (28), na Rua Brilhante, região central de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, o taxista foi acionado para uma corrida e pegaria o cliente em frente de um supermercado. No local, o idoso deparou com um homem usando paletó de cor preta e aparentava-se ter entre 30 a 35 anos. Ao iniciar a corrida, o homem se identificou como Matheus e citou que era advogado de uma rede de supermercados e precisava ir até o Central do Cidadão, na Rua Marechal Rondon, no Centro da Capital.

Segundo o registro policial, o taxista aguardou o cliente no estacionamento da Central do Cidadão, pois o levaria de volta para a Rua Brilhante. Após minutos aguardando, o estelionatário voltou ao veículo e pediu emprestado R$ 1 mil, alegando faltar essa quantia para quitar uma conta. Ele ainda disse ao taxista que não tinha esse valor e que estava precisando do dinheiro pagar essa conta já que o local estava fechando. Ainda em depoimento na delegacia, o idoso relatou que o homem o depositaria em seguida o valor emprestado.

Acreditando na promessa, o taxista foi até uma agência na Rua Euclides da Cunha e sacou o valor de R$ 1 mil e o emprestou ao estelionatário. Os dois retornaram até a Central do Cidadão e o taxista aguardou no carro por meia hora. Incomodado com a falta de notícias do homem, o idoso foi até a porta do local e não encontrou o individuo.

Na delegacia, o idoso relatou que o criminoso ficou com o seu cartão afirmando que iria apresentar para o seu chefe e comprovar que pegou o dinheiro emprestado do taxista.

Ciente que caiu um golpe, o idoso procurou a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro onde, registou o caso.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.