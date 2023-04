Decisão do Estadual entre Costa Rica e Operário terá transmissão pela internet

A decisão do Campeonato Sul-mato-grossense acontecerá neste domingo (30), às 15h, no Estádio do Laertão, em Costa Rica. No jogo da ida, ambas as equipes empataram por 0 a 0. O time de casa, joga pelo resultado do empate, por ter a melhor campanha na primeira fase.

Nas redes sociais, o Costa Rica chama a população para lotar as arquibancadas do Laertão. Segundo a página oficial da Cobra do Norte, a venda de ingressos já começou e ela segue na tarde de hoje, das 8h até ás 13h.

A bilheteria do Laertão, abre ao meio-dia, onde haverá também a venda de ingressos pessoalmente. O valor de $10 pode ser pago via PIX, dinheiro ou cartão. A meia entrada estará disponível mediante a comprovação.

A final do campeonato Estadual será transmitido pela TV Educativa. Em Campo Grande, a transmissão se dá pelos canais 4.1 (TV Aberta), 515 (Claro TV) e 304 (Sky). No interior, confira o canal da TVE na sua cidade.

Já pela internet, a CrecTV transmite a partida pelo seu canal de YouTube. Link do jogo aqui.

Empate sem gols na primeira partida.

Na semana passada, no estádio Jacques da Luz, a Cobra do Norte conseguiu um excelente resultado, no empate sem gols. Por ter a melhor campanha no Estadual, o Costa Rica joga pelo empate para conquistar o título.

Já para o Galo, só a vitória lhe interessa em sua busca do 13ª estadual e também o bicampeonato, já que a equipe de Campo Grande não conquista dois títulos seguidos do Estadual há 26 anos.

Ambas as equipes já estão garantidas na Copa do Brasil de 2024. Contudo, o campeoão Estadual garantirá presença no Campeonato Brasileiro Série D e na Copa Verde do próximo ano.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.