Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio no Coronel Antonino, em Campo Grande

Um homem de 28 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo (22), suspeito de tentar matar outra pessoa no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande. Após o atendimento inicial realizado pela Polícia Militar, o caso passou a ser investigado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio do GOI (Grupo de Operações e Investigações).

Durante as diligências, os investigadores analisaram imagens de câmeras de segurança que registraram a ocorrência e auxiliaram na identificação do suspeito. Segundo a polícia, o homem possui antecedentes criminais. Com base nas informações levantadas, a equipe realizou buscas na região e localizou o investigado escondido em uma empresa nas proximidades do local do crime.

Os policiais passaram a monitorar o imóvel e, em seguida, entraram no estabelecimento, efetuando a prisão. Durante a abordagem, o suspeito teria admitido envolvimento na tentativa de homicídio.

Ele foi conduzido à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (Depac-Cepol). De acordo com a corporação, foi necessário o uso de algemas devido ao comportamento agressivo e ao estado de nervosismo apresentado no momento da detenção.