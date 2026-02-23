Policial penal assume função na Agepen-MS após exoneração de servidor investigado por tráfico

O policial penal Thiago Messias Duarte de Almeida foi designado para exercer função de confiança executiva, símbolo FCE-03, na Agepen de Mato Grosso do Sul (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário). A nomeação ocorre após a exoneração de Antônio Fernando Martins da Silva, investigado por suposta participação em organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

As resoluções com a dispensa e a nova designação foram publicadas nesta segunda-feira (23), com efeitos retroativos a 19 de fevereiro. Os atos administrativos foram assinados pelo secretário de Governo, Rodrigo Perez.

Investigação policial

Antônio Fernando Martins da Silva foi alvo da Operação Rota Blindada, deflagrada na última quinta-feira (19). A ação foi conduzida pela Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico), vinculada à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Segundo as investigações, o servidor é suspeito de utilizar a função pública e uma viatura oficial para transportar entorpecentes entre Corumbá e Campo Grande. O esquema teria sido apelidado de “frete seguro”, em razão da suposta utilização do veículo oficial para reduzir o risco de abordagens e fiscalizações.

Durante a operação, foram cumpridos dois mandados de prisão, contra Antônio e Diego Henrique de Souza Almeida, além de seis mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Corumbá. A Corregedoria da Polícia Penal acompanhou o cumprimento das medidas.