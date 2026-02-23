Motorista fica ferido após bater carro contra poste na Avenida Afonso Pena

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro e colidir contra um poste na manhã desta segunda-feira (23), por volta das 6h40. O acidente ocorreu na Avenida Afonso Pena, no sentido aeroporto, próximo ao cruzamento com a Avenida Ernesto Geisel.

O veículo envolvido, um Chery QQ azul, teve a parte dianteira completamente destruída. O para-brisa ficou estilhaçado, o capô amassado e o para-choque foi arrancado com o impacto. Fragmentos da lataria ficaram espalhados nas proximidades do poste atingido. Marcas de pneus sobre a grama indicam que o automóvel saiu da pista antes da colisão.

Uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) prestou os primeiros socorros ao condutor, que foi encaminhado a uma unidade de saúde. Até o momento, não há atualização oficial sobre o estado de saúde da vítima.

O carro foi removido por guincho ainda pela manhã. Apesar da força do impacto, o tráfego na região fluiu sem interdições prolongadas. As causas do acidente deverão ser apuradas.