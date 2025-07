Homem é preso em flagrante por tentativa de homicídio em Rio Brilhante; vítima foi baleada na boca

Na noite de sábado (12), um homem de 29 anos foi preso em flagrante após atirar três vezes contra outro, de 25 anos, durante uma discussão em Rio Brilhante, município de Mato Grosso do Sul. A vítima foi atingida na região da boca, socorrida imediatamente e, após atendimento inicial no hospital local, transferida para Dourados devido à gravidade dos ferimentos.

A prisão ocorreu menos de duas horas após o crime, graças a uma ação rápida e integrada entre as Polícias Civil e Militar. O autor foi localizado no bairro Antônia de Souza Barbosa, durante diligências ininterruptas iniciadas assim que o caso foi comunicado às autoridades.

Durante as buscas, os policiais encontraram a arma utilizada na tentativa de homicídio, um revólver Taurus calibre .357, escondida em um imóvel abandonado. O revólver estava municiado com três cartuchos deflagrados e três munições intactas. Ao todo, foram apreendidas 51 munições do mesmo calibre.

O suspeito e o armamento foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

