Chelsea goleia o PSG e conquista a primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA

O Chelsea é o primeiro campeão da nova Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Em grande estilo, o clube inglês venceu o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final realizada neste domingo (13), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos. Dominando a partida do início ao fim, os Blues impuseram seu ritmo contra os atuais campeões da Champions League e ergueram a taça inédita.

O destaque da decisão foi o jovem Cole Palmer, de 23 anos, autor dos dois primeiros gols. O meia inglês brilhou ao marcar na primeira etapa e ampliar no início do segundo tempo. Para completar sua atuação impecável, Palmer ainda deu assistência para o atacante brasileiro João Pedro, que fechou a goleada e sacramentou o título.

Caminho até a taça

O Chelsea fez uma campanha de recuperação no torneio. Após perder por 3 a 1 para o Flamengo na fase de grupos, o time se reergueu e superou dois adversários brasileiros em sequência. Nas quartas de final, eliminou o Palmeiras, e na semifinal venceu o Fluminense, garantindo vaga na grande final contra o PSG.

Confusão após o apito final

A festa londrina foi marcada por um momento tenso após o encerramento da partida. O brasileiro João Pedro discutia com o goleiro italiano Donnarumma, do PSG, quando foi surpreendido com um tapa no rosto dado pelo técnico do time francês, Luis Enrique.

O episódio gerou um princípio de confusão entre os jogadores das duas equipes, mas a situação foi rapidamente controlada por seguranças e membros da comissão técnica. Até o momento, a FIFA ainda não se pronunciou oficialmente sobre possíveis punições ao treinador espanhol.

Título histórico

Com o triunfo, o Chelsea entra para a história como o primeiro campeão da nova versão da Copa do Mundo de Clubes, que reúne campeões continentais e grandes clubes de todo o mundo em um novo formato mais competitivo.

A torcida inglesa comemorou intensamente nas arquibancadas do estádio em Nova Jersey, e os jogadores celebraram o título que coroa uma campanha marcada por superação, talento jovem e um futebol de alto nível.

