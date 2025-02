Homem é preso em flagrante por tentativa de furto a residência em Aquidauana

Na tarde de ontem (18), um homem identificado como M.C.E. de 45 anos foi preso em flagrante por tentativa de furto qualificado em uma residência situada no bairro Guanandy, em Aquidauana.

A ocorrência teve início quando a guarnição da Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível invasão a imóvel. No local, o responsável pela guarda da residência informou às autoridades que, ao realizar uma vistoria no interior do imóvel, constatou que os cômodos estavam revirados e que o cofre da casa apresentava sinais de violação.

O objeto foi localizado sobre o muro da residência, envolto em uma coberta, evidenciando que o criminoso pretendia subtraí-lo, mas foi interrompido antes de consumar o delito. No entanto, aparentemente, nenhum outro bem foi levado.

Diante dos indícios do crime o setor de investigação da 1ª Delegacia de Aquidauana, compareceu ao endereço e imediatamente iniciou diligências para identificar o autor. A equipe realizou levantamentos no local e com auxílio de imagens de câmeras de segurança de uma residência vizinha foi possível identificar M.C.E., indivíduo que cumpre pena em regime semiaberto.

Com base nas imagens e em outras informações obtidas durante a investigação, os policiais civis intensificaram as buscas e conseguiram localizar o suspeito em curto espaço de tempo. Ao ser abordado e conduzido para interrogatório, M.C.E. confessou a autoria do crime, relatando que arrombou uma das janelas do imóvel para ter acesso ao seu interior.

Durante sua ação criminosa, revirou diversos cômodos em busca de objetos de valor, separou alguns deles, os envolveu em uma coberta e os colocou sobre o muro, preparando-se para levá-los. No entanto, ao perceber movimentação externa que indicava a chegada de terceiros, optou por fugir do local sem conseguir concluir o furto.

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia de Aquidauana.