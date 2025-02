TransCine leva cinema gratuito para estudantes de Ribas do Rio Pardo

Projeto itinerante exibe animações sul-mato-grossenses e promove cultura e educação nas escolas públicas

Na próxima segunda-feira (24), estudantes de Ribas do Rio Pardo terão uma experiência cinematográfica sem sair da escola. O projeto “TransCine – Cinema em Trânsito nas Escolas de Ribas do Rio Pardo” promoverá sessões gratuitas em dois colégios públicos: a Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, no período matutino, e a Escola Municipal Iracy da Silva Almeida, no período vespertino. Ao todo, cerca de 120 alunos serão beneficiados diretamente pela ação.

Com uma história de dez anos, o coletivo Cinema em Trânsito segue levando a sétima arte para diferentes públicos e reafirmando seu compromisso com a inclusão cultural e social. O projeto conta com financiamento da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, do MinC – Ministério da Cultura, do Governo Federal, e tem apoio da Secretaria Municipal de Educação e da Prefeitura de Ribas do Rio Pardo.

A programação trará animações produzidas em Mato Grosso do Sul, abordando temáticas ambientais e culturais. Os curtas exibidos serão “Cinzas do Pantanal” (direção Mariana Marques), “O Kunumi e o Curupira” (direção Tatiana Varela), “A Menina e a Árvore” (direção Ara Martins) e “Curupira, o Herói da Mata” (direção Gustavo Santana). Todos possuem classificação livre, garantindo acessibilidade e conteúdo educativo para crianças e adolescentes.

Para Mariana Sena, idealizadora do projeto e uma das coordenadoras da TransCine, a exibição dentro das escolas potencializa o alcance do cinema como ferramenta de transformação social. “O cinema precisa estar onde as pessoas estão. Ao levar essas exibições para dentro das escolas, conseguimos promover não apenas o acesso à cultura, mas também reflexões importantes sobre temas que dialogam com a realidade dos estudantes. Além disso, o cinema é uma forma de contar histórias e fortalecer a identidade cultural do nosso estado”, destaca.

A diretora da Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, Débora Lopo, ressalta a importância da ação para o ambiente escolar. “O cinema pode ser um grande parceiro das atividades pedagógicas, tornando a aprendizagem mais dinâmica e envolvente. Então, me interessei pelo projeto tanto por gostar de cinema como por acreditar que trazer cultura para dentro da escola também faz parte da educação”, afirma.

Essa visão é compartilhada por Moacir Peixoto, diretor da Escola Municipal Iracy da Silva Almeida. “Receber a TransCine, aqui, é uma oportunidade valiosa para nossas crianças, muitas das quais nunca foram ao cinema. Trazer essa experiência para dentro da escola enriquecendo o aprendizado e ampliando o conhecimento cultural dos alunos. O cinema é uma ferramenta poderosa para educação e motivação, permitindo que eles se conectem com novas ideias. Como gestor escolar, fornecer esse contato com a cultura é gratificante e essencial”.

As sessões acontecerão nas escolas em dois horários distintos. No período matutino, o projeto será realizado na Escola Estadual Eduardo Batista Amorim, localizada na Rua Domingos Gonçalves Gomes, 1175 – Vila Nova. No período vespertino, as exibições serão na Escola Municipal Iracy da Silva Almeida, na Rua Rachid Abes, 1148 – Jardim Vista Alegre. Todas as sessões possuem classificação livre.

