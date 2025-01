Homem é preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Campo Grande

Na tarde de ontem (28), a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Bancos, Assaltos e Sequestros (GARRAS), prendeu em flagrante um homem de 27 anos por posse ilegal de arma de fogo. A ação ocorreu durante Operação Protetor, voltada ao combate da posse irregular de armamentos.

Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil, os agentes receberam informações de que um indivíduo estaria portando uma arma de fogo dentro de um salão de beleza, localizado na Rua Jaíba, nº 20, no bairro Los Angeles.

A equipe se deslocou até o local e abordou o proprietário do estabelecimento. Informado sobre a denúncia, o homem confirmou a posse da arma e entregou aos policiais um revólver calibre .38, da marca Taurus, com numeração aparente e municiado com seis munições intactas. Ao ser questionado sobre a documentação do armamento, ele afirmou não possuir autorização legal para a posse.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão e foi conduzido à sede do GARRAS para os procedimentos legais. Ele foi autuado e permanece à disposição da Justiça.

