Hospital Regional fez mais de 320 mil atendimentos em 2024

O HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), maior hospital público do Estado, realizou no ano de 2024 mais de 320 mil atendimentos. Além disso, foram realizados mais de 880 mil exames na unidade. Ao longo do último ano, também foram realizadas ali 72,3 mil consultas ambulatoriais.

No hospital são oferecidas, por meio da regulação estadual, consultas ambulatoriais em mais de 40 especialidades. Hematologia (6.107 consultas), ginecologia e obstetrícia (5.812), oncologia clínica (5.567), cardiologia (4.890) e cancerologia pediátrica (4.703) foram as especialidades com mais consultas em 2024.

Diretor-geral do HRMS, o médico Paulo Limberger explica que o hospital é referência em algumas especialidades e atende pacientes de todo o Estado, encaminhados pelo CORE (Complexo Regulador Estadual), da SES (Secretaria de Estado de Saúde).

“Por mês, a média de consultas feitas no ambulatório chega a 6 mil. As consultas são para aqueles pacientes que passaram por uma UBS (Unidade Básica de Saúde) e o médico que a atendeu viu a necessidade de encaminhar para um especialista. Esse paciente é encaminhado ao HRMS pela regulação estadual, após o pedido ser feito em uma UBS”, afirma.

No PAM (Pronto Atendimento Médico), foram registrados 30,4 mil atendimentos em 2024. Destes, mais de 18 mil eram de clínica e cirurgia geral. A média mensal de atendimentos foi de 2,5 mil.

Uma das pacientes do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul é Ereotilde Borba, de 57 anos. Ela teve um infarto, foi atendida em uma UPA (Unidade de Pronta Atendimento) de Campo Grande e foi encaminhada ao HRMS, onde passou por cateterismo e ficou internada.

“Fiquei internada do dia 1º até o dia 5 de dezembro. O atendimento foi muito bom, os funcionários bem educados. Fiz cateterismo, exames de sangue e urina, ecocardiograma, eletrocardiograma e outros exames. Foi a primeira vez que fiquei internada em um hospital e me surpreendi com o atendimento. Recomendaria o hospital para outras pessoas”, afirmou.

Somente em 2024, o HRMS registrou 18,3 mil internações, uma média de 1,5 mil por mês. Clínica geral (3.353), ginecologia (2.525), girurgia geral (2.514), pediatria (1.934) e cardiologia clínica (1.208) são as especialidades com mais pacientes internados no ano passado.

Quando recebeu alta, Ereotilde já teve a consulta de retorno marcada no ambulatório do hospital, onde passou por consulta com um cardiologista. “A consulta foi maravilhosa e tanto o médico quanto a médica foram muito atenciosos. Agora, vou marcar outra consulta para daqui três meses, a pedido do médico”, disse, após deixar a primeira consulta após a internação.

Os números de atendimentos do hospital englobam, ainda, o apoio técnico, que é o atendimento multiprofissional aos pacientes, com fisioterapeutas, fonoaudiólogos, entre outros, ambulatório quimioterápico, banco de leite, centros cirúrgico e obstétrico, farmácia de quimioterápicos, nefrologia e atendimento domiciliar.

Exames complementares

Com mais de 200 exames oferecidos, o Laboratório do HRMS fez quase 800 mil exames no ano passado. Além dos pacientes internados no hospital, são atendidos pelo laboratório os pacientes ambulatoriais de algumas especialidades, como onco-hematologia (adulto e pediátrica), gestantes de alto risco, cirurgia bariátrica, nefrologia, proctologia, risco cirúrgico e hemostasia (para pacientes que controlam uso de anticoagulante).

Com uma das maiores e mais modernas estruturas de Mato Grosso do Sul para a realização de exames de imagem, o HRMS realizou mais de 79,3 mil diagnósticos por imagem no último ano. Nos setores de hemodinâmica, endoscopia e cardiodiagnóstico, foram aproximadamente mais 20 mil exames feitos.

Com Gov MS

