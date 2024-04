Homem é preso em flagrante por furto de veículo e carro é apreendido em Campo Grande

A polícia Civil recuperou na tarde de quarta feita (10), um carro Ford KA, de cor cinza, que foi furtado no mesmo dia pela manhã. O autor do crime, um homem de 19 identificado como J.V.B.R anos foi preso em flagrante.

A investigação teve início a partir a notícia apresentada pela vítima, que procurou a DEFURV informando o furto. Foram coletadas imagens das câmeras de segurança e foi possível identificar o autor, o pedreiro que estava trabalhando na residência da vítima e tinha livre acesso ao local e as chaves do veículo.

Diante disso, os policiais saíram em buscas e o localizaram a bordo do veículo na residência de familiares. Ele foi abordado e recebeu voz de prisão sendo conduzido para a DEFURV, onde foi formalizado o flagrante.

O autor confessou o crime e alegou que pretendia vender o automóvel para traficantes com o objetivo de quitar uma dívida de entorpecentes que havia contraído. Ele foi preso pelo crime de furto, qualificado pelo abuso de confiança, já que se valeu do fácil acesso que tinha a residência da vítima, pelo fato de trabalhar no local, para a subtração do veículo.

O carro foi devidamente apreendido e restituído à proprietária. A recuperação do veículo ocorreu por intermédio da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Furtos e Roubos de Veículos – DEFURV.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.