Expogrande tem entrada franca nesta quinta com show de duplas prata da casa

Nesta quinta-feira, 11, a arena de shows do Parque de Exposições Laucídio Coelho será dos sertanejos Fred e Fabrício e João Haroldo e Betinho. E com entrada franca na Expogrande. Às 17h30 sobe ao palco a dupla João Haroldo e Betinho. Às 19h30 horas será a vez da dupla Fred e Fabrício.

A Acrissul lembra a população que de domingo a quinta-feira a entrada na Expogrande é totalmente franca. A abertura dos portões acontece às 14 horas.

João Haroldo e Betinho

Desde a infância, a música já estava presente na vida dos dois. “Nossos pais escutavam muitas músicas antigas e nós levamos uma nova roupagem, regravando muitas canções de artistas nacionais”, relata Betinho.

Conhecidos por serem uma das primeiras duplas a tocarem o sertanejo universitário no Brasil, há 25 anos atrás, João Haroldo e Betinho deram uma pausa na carreira, em 2011, e no passado retornaram aos palcos, com um show na Expogrande 2023.

Cantando juntos desde 1997, o primeiro disco foi gravado em 2000, um grande sucesso, com a canção “Coração Idiota”, na época, com mais de seis mil cópias vendidas em apenas um dia. Hoje, eles prometem cantar velhos e novos sucessos para o público.

Fred e Fabrício

Fred é Fabrício é uma é dupla formado por Adliel Martins Rodrigues, o Fred Liel, e Fabrício Fiori Abud, um goiano e um mineiro. Iiciou suas atividades em 2021, conhecida como “dupla de quatro vozes”, por revezarem entre primeira e segunda voz nas músicas, o que chamou atenção do público. Hoje à noite o público vai poder curtir ao vivo cançoes como “Gotejou no celular”, “Flor de plástico”, “Tentação”, e muitas outras.

Com informações da assessoria