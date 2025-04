Homem é morto a tiros após emboscada de cunhado em área rural de Cassilândia

Um homem, de 27 anos, identificado como Marcos Lagoin, foi morto a tiros após uma emboscada planejada por seu cunhado. O caso aconteceu nesse sábado (12), em uma área rural de Cassilândia, cidade leste de Mato Grosso do Sul, a 419 quilômetros de Campo Grande. A vítima possuía uma dívida de R$ 2 mil com o autor.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, no dia anterior ao crime, a vítima e o autor teriam discutido em uma confraternização familiar sobre uma dívida antiga, que já havia sido quitada. Além disso, Marcos teria postado nas redes sociais mensagens comemorando o feito, quando começou a receber ameaças por parte de seu cunhado.

Após esses eventos, na noite do crime, o autor preparou uma emboscada surpreendendo Marcos. A vítima estava indo para a fazenda onde morava, quando avistou o carro do cunhado. Ao se aproximar, ele foi atingido por diversos tiros.

Ainda conforme o registro policial, testemunhas disseram que, antes de morrer, a vítima contou aos parentes que seu cunhado, era o responsável por sua morte. Marcos foi encaminhado em estado grave para a Santa Casa de Cassilândia, mas não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil segue investigando o caso. O cunhado está foragido.

