Fraudes financeiras atingiram metade dos brasileiros em 2024

Cartões de crédito, boletos falsos e golpes via Pix lideram prejuízos; avanço da tecnologia torna crimes mais sofisticados

Um levantamento da Serasa Experian publicado na terça-feira (25) revela que 51% dos brasileiros foram vítimas de fraude em 2024, e mais da metade (54,2%) sofreu prejuízo financeiro. O golpe mais comum foi o uso indevido de cartões de crédito (47,9%), seguido pelo pagamento de boletos falsos ou transferências via Pix (32,8%). Já o phishing – envio de mensagens fraudulentas para roubo de dados – afetou 21,6% dos entrevistados.

O impacto financeiro das fraudes variou: 35,5% das vítimas perderam entre R$ 100 e R$ 500, enquanto 19,5% relataram prejuízos entre R$ 1 mil e R$ 5 mil. Perdas acima de R$ 20 mil foram registradas por 3,7% dos entrevistados.

O estudo também aponta que a idade influencia na vulnerabilidade a golpes. Enquanto 40,8% das vítimas têm entre 18 e 29 anos, o índice sobe para 57,8% entre aqueles com mais de 50 anos. Entre os homens, 52,5% foram vítimas de fraude, enquanto entre as mulheres, a taxa foi de 49,3%.

O papel da tecnologia

A tecnologia tem sido um fator determinante tanto para a proteção quanto para o aprimoramento das fraudes. A biometria facial, por exemplo, cresceu em adoção de 59% para 67% entre 2023 e 2024, e 71,8% dos entrevistados na pesquisa afirmaram se sentir mais seguros ao utilizá-la.

Por outro lado, o avanço da inteligência artificial tem potencializado os golpes, permitindo a criação de perfis falsos altamente realistas e tornando ataques de phishing ainda mais sofisticados. Além disso, criminosos utilizam deepfakes – manipulação de imagens e áudios por IA – para enganar vítimas e burlar verificações de identidade.

Documentos e meios de pagamento

O vazamento de dados pessoais continua sendo um fator-chave para a ocorrência de fraudes. Em 2024, 16,3% dos entrevistados relataram ter perdido ou tido documentos roubados, enquanto 19% admitiram compartilhar informações pessoais com terceiros, aumentando a exposição a golpes.

Apesar de ser o alvo mais frequente de fraudes, o cartão de crédito segue como o método de pagamento considerado mais seguro pelos consumidores, com 59,5% de confiança em 2024 – um aumento significativo em relação aos 46,3% do ano anterior. Já o Pix, embora amplamente utilizado, viu sua confiabilidade cair de 32% para 22,2%.

