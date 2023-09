Homem é preso em flagrante conduzindo veículo com registro de apropriação indébita

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante, na tarde de ontem, conduzindo um veículo com registro de apropriação indébita, em Japorã, a 451 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu quando os policiais realizavam um bloqueio policial no perímetro urbano do município, quando abordaram o veículo. Durante checagem da documentação do automóvel foi encontrado um registro criminal. O motorista disse que pegou o carro da empresa que trabalha em Santa Catarina para visitar parentes na cidade.

O veículo e o autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Mundo Novo.

