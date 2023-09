“Mulheres que tem a liberdade financeira possuem o poder de escolha”, diz embaixadora do MNPT

Será realizado nesta terça-feira (18) o lançamento do Núcleo Presencial de Campo Grande, do Clube Mulheres de Negócios em Língua Portuguesa. O clube de Mulheres de Negócios de Portugal foi fundado pela brasileira Rijarda Aristóteles, em 2020, com objetivo de reunir e promover a troca empresarial entre mulheres empreendedoras que falam português ao redor do mundo

O projeto já está em quatro continentes e em 13 países, com o propósito de reunir mulheres com diversos negócios e ocupações e facilitar o desenvolvimento pessoal por meio de Educação, networking e fomento de negócios femininos.

A especialista em personal branding e gestão de carreira, Danúbia Helmich é Embaixadora master do Clube Mulheres de Negócios de Campo Grande e assume a coordenação do núcleo presencial da Capital. Ela explica que o clube traz a oportunidade e a facilidade de mulheres fazerem negócios de forma global. “A gente sente a dificuldade das mulheres estarem fazendo negócios internacionais por causa da língua. E o clube traz essa facilidade”.

O núcleo presencial do clube promoverá encontros uma vez ao mês, sendo coordenado por Danúbia e pela advogada e também embaixadora Elba Cardoso. Além disso, haverá palestras sobre os mais diversos temas do ramo empreendedor. “Trazemos nos encontros mensais um tema para ser abordado antes do método. Nós temos um método único de networking, exclusivo nosso. Sempre temos um convidado de fora e uma embaixadora abordando o tema que venham agregar as convidadas”, diz Danúbia.

Apoio

Segundo Danúbia, um dos pontos do Clube é o apoio mútuo entre mulheres. “Nem todas as mulheres no clube estão ali para vender seu produto, simplesmente estão nessa missão de alavancar mulheres, e de posicionamento, para abrir portas para outras mulheres”, explica.

Conforme a embaixadora, no clube há desde prestadoras de serviço como comerciantes, que buscam entender melhor o mercado, trazer inovações do mercado internacional para o local e fortalecer o nome como empresária ou a própria marca “O potencial que nós temos no nosso nome, muitas vezes as pessoas nem imaginam. Começar a trabalhar o seu nome fora do país, com um networking muito mais qualificado, te traz uma autoridade muito maior, e aumento do seu serviço”. Além disso, o clube também faz negócios com homens. “Os homens estão indo apreender com as mulheres, para quebrar a questão de que o homem ‘sabe mais'”.

Outro dos pilares do clube para Danúbia é a liberdade. “A primeira liberdade feminina é a liberdade financeira. Prezamos muito por isso, as mulheres que tem a liberdade financeira possuem o poder de escolha”.

Carreira

Especialista em carreira e personal branding, Danúbia conta que sempre teve uma ‘veia empreendedora’ e a vontade de ajudar outras mulheres que precisam de liberdade financeira. “O meu trabalho é justamente para estas mulheres, para elas saberem o valor e o potencial que elas têm e que elas não precisam de ninguém para fazer suas escolhas. O clube liga os valores com o meu trabalho”.

A especialista explica que seu método de trabalho consiste em acompanhar passo-a-passo do trajeto de suas mentoradas, por meio do método VcA: vestimenta, comportamento e atitude, itens que ela considera essenciais para transmitir credibilidade.

“Eu tenho o meu método próprio dentro da imagem e do personal branding. E o meu método apenas eu faço no Brasil, de acompanhar lado a lado a profissional, direcionando para os objetivos dela e o potencial que ela tem, até a onde a gente pode chegar, seja nível nacional ou internacional. Eu utilizo do meu networking internacional para alavancar a carreira dessas profissionais”.

“Acompanho todo o processo: se ela precisa fazer algum curso, se precisa se posicionar de uma forma, seja no digital ou offline, principalmente o último. Eu acredito que não precisa ser escrava do digital, é preciso estar no digital, mas estar sendo você. A cobrança do digital dó muito nas mulheres”.

Além disso, nos workshops do clube ela da palestras sobre imagem e o impacto dela na sociedade, sempre prezando pela sororidade. “Nossa responsabilidade, como mulheres, é quem está lá em cima, puxar quem está lá embaixo. E nunca parar de se desenvolver”, finaliza.

Serviço

O lançamento do Núcleo presencial do Mulheres de Negócios de Língua Portuguesa será amanhã, às 9h, no LivingLab, rua Brasil, 205. O evento terá a presença da prefeita Adriane Lopes, e do Presidente da Câmara de Comércio de Portugal, Pedro Brasia.