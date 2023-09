Policiais encontram mais de 700 quilos de maconha em veículo roubado na MS-162

Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam neste final de semana, mais de 700 quilos de maconha, abandonados em um veículo roubado, na MS-162, em Sidrolândia, a 71 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu no sábado (16), quando os policiais depararam um Toyota Etios, na zona rural do município em atitudes suspeitas e deram sinal ao motorista de parada. O condutor ao ver os policiais, desobedeceu a ordem e acelerou o veículo pela rodovia. Durante acompanhamento, o motorista abandonou o carro carregado de maconha em meio a uma vegetação e correu a pé para uma mata. Ele conseguiu fugir dos policiais.

Os militares realizaram uma busca na região, mas não conseguiram localizar o suspeito. Em vistoria no carro, os policiais encontraram 711 quilos de maconha. Na vistoria no sistema policial, foi constatado que o carro tinha registro de roubo neste ano em São Paulo.

Os entorpecentes, avaliados em R$ 1,4 milhões, foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Sidrolândia.

