Homem é preso em flagrante com mais de 3 kg de cocaína em Dourados

Droga era distribuída via delivery a partir de residência no bairro Coophavila II

Na tarde de ontem (9), um homem de 32 anos foi surpreendido com mais de 3 quilos de cocaína enquanto tentava distr

ibuir cocaína em Dourados. A apreensão ocorreu após uma denúncia anônima indicar que ele operava um esquema de “disk entrega” a partir de uma casa no bairro Coophavila II.

Equipes monitoraram o local discretamente e flagraram o suspeito saindo da residência em uma motocicleta, carregando uma mochila. Durante a abordagem, foram encontrados três tabletes de pasta base de cocaína, totalizando 3.066 gramas.

O homem foi encaminhado à delegacia, onde a prisão foi formalizada e a droga apreendida. Devido à quantidade significativa e à gravidade do caso, a Justiça deverá avaliar a necessidade de prisão preventiva.

