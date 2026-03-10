Alerta de chuvas intensas coloca regiões do Estado em situação de perigo até quinta-feira

Aviso prevê volumes de até 100 mm por dia e ventos que podem chegar a 100 km/h, com risco de alagamentos e interrupção no fornecimento de energia

O INMET (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu aviso de perigo para chuvas intensas com início às 9h02 desta terça-feira (10) e validade até as 23h59 de quinta-feira (12). O alerta abrange as regiões leste, centro-norte e sudoeste do Estado, além dos pantanais sul-mato-grossenses.

Segundo o órgão, estão previstas precipitações entre 30 e 60 milímetros por hora ou acumulados diários que podem variar de 50 a 100 milímetros. Também há previsão de ventos intensos, com velocidades entre 60 e 100 quilômetros por hora.

Diante desse cenário, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A recomendação é que a população adote medidas preventivas durante o período do aviso.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores, devido ao risco de quedas e de descargas elétricas, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, deve-se desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.

Para mais informações ou em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

