Dia Mundial do Rim: ação na Praça Ary Coelho terá exames gratuitos

Campo Grande recebe nesta quinta-feira, 12 de março, uma grande mobilização em alusão ao Dia Mundial do Rim 2026. A ação, promovida pela AbrecMS (Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul) com apoio da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), será realizada das 8h às 15h, na Praça Ary Coelho, oferecendo exames gratuitos e orientações à população sobre os cuidados com os rins, prevenção da doença renal crônica e diagnóstico precoce.

A ação integra a campanha nacional coordenada pela SBN (Sociedade Brasileira de Nefrologia), pela Fenapar (Federação Nacional das Associações de Pacientes Renais e Transplantados) e pela ABCDT (Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante), e conta com a parceria da Sesau e da SES.

Durante todo o dia, a população poderá realizar avaliações gratuitas de saúde, com foco na prevenção da Doença Renal Crônica:

Aferição de pressão arterial

Teste de glicemia

Avaliação de IMC com nutricionistas

Teste de creatinina (avaliação da função renal)

Teste de retinopatia para hipertensos e diabéticos

Orientações com profissionais de saúde

Para atendimento, é necessário apresentar:

• CPF

• Documento pessoal

• Telefone para contato

Tema 2026: “Cuidar de pessoas e proteger o planeta”

O tema do Dia Mundial do Rim 2026 reforça a importância do cuidado com a saúde aliado à responsabilidade social e ambiental, defendendo a equidade no acesso ao diagnóstico e ao tratamento das doenças renais.

A Doença Renal Crônica é considerada silenciosa, pois pode evoluir sem sintomas nas fases iniciais. A iniciativa busca alertar a população sobre a importância da prevenção, do acompanhamento regular e da adoção de hábitos saudáveis.

No Brasil, o Dia Mundial do Rim 2026 será celebrado em mais de 1.200 cidades, com ações em praças públicas, campanhas educativas, mobilizações nas redes sociais e o envolvimento de profissionais de saúde e gestores públicos.

Serviço

Evento: Dia Mundial do Rim 2026

Data: 12 de março de 2026 (quinta-feira)

Horário: 8h às 15h

Local: Praça Ary Coelho – Campo Grande/MS

Atendimentos gratuitos: glicemia, pressão arterial, IMC, creatinina e teste de retinopatia para hipertensos e diabéticos.

Orientações: prevenção da Doença Renal Crônica, hábitos saudáveis e alimentação.