Semana da capacitação oferece cursos gratuitos de empreendedorismo para mulheres na Capital

Entre os dias 25 e 29 de agosto, mulheres residentes de Campo Grande poderão participar de uma semana de capacitação voltada ao empreendedorismo. A programação será realizada na sede da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), na Rua 15 de Novembro, nº 1373, e faz parte do projeto Empreenda Bem Mulher.

O curso gratuito abordará cinco módulos de formação: Comunicação Estratégica, Liderança Empreendedora, Posicionamento de Marca, Marketing Digital, Vendas e Finanças. Cada encontro terá duração de três horas, com atividades que incluem oficinas práticas, rodas de conversa e estudos de caso. Entre as ministrantes estão Stefanny Azevedo, Fernanda Bentasol, Hagatta Crysty, Giovanna Simioni, Gisele Fedossi e Tatiana Lubas.

As interessadas podem se inscrever gratuitamente pelo WhatsApp (67) 98131-7879, presencialmente na sede da Semu ou pelo Instagram @semucg, seguindo o link disponível na bio da rede social. As vagas são limitadas e a participação é restrita a mulheres que moram em Campo Grande.

O objetivo da iniciativa é oferecer ferramentas práticas e estratégias de mercado para mulheres que desejam abrir, consolidar ou expandir seus negócios, alinhando conhecimento técnico a experiências de autoconhecimento e desenvolvimento de habilidades empreendedoras.

