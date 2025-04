Terça-feira (1º) será de tempo instável e chuvas intensas em Mato Grosso do Sul

Previsão aponta acumulados superiores a 40 mm em 24h, com risco de tempestades e rajadas de vento

A previsão do tempo para esta terça-feira (1º) indica um cenário de instabilidade em Mato Grosso do Sul, com aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada ao longo do dia. Em algumas áreas, as precipitações podem ser mais intensas e acompanhadas de tempestades com raios e rajadas de vento.

Os maiores acumulados de chuva, que podem ultrapassar os 40 mm em 24 horas, são esperados principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e oeste do estado. Esse cenário ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, somado ao avanço de uma frente fria. Além disso, a atuação de cavados e áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de instabilidades, aumentando o risco de chuvas fortes.

As autoridades recomendam atenção para possíveis alagamentos e transtornos causados pelo tempo instável, especialmente nas áreas mais afetadas.

