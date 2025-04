Funsat oferece quase 2 mil vagas de emprego em Campo Grande nesta terça-feira

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está ofertando nesta terça-feira (1º) um total de 1.969 vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem diversas áreas e níveis de escolaridade, ampliando as chances para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho.

Entre as 175 funções disponíveis, destacam-se as vagas para ajudante, auxiliar de bar (3), atendente de lanchonete (52), auxiliar de cozinha (25), alimentador de linha de produção (10), bombeiro hidráulico (2), consultor de vendas (26), carpinteiro (95), eletricista (6), fiscal de prevenção de perdas (11), motorista carreteiro (32), pedreiro (100), servente de obras (52) e vigilante (9).

Para Pessoas com Deficiência (PCDs), há 20 oportunidades disponíveis, incluindo assistente administrativo (3), auxiliar de linha de produção (1), atendente de lojas e mercados (2), operador de telemarketing ativo e receptivo (10), repositor em supermercados (5), repositor de mercadorias (2) e vendedor interno (1).

Os interessados podem conferir a lista completa de vagas e os requisitos no site oficial da Funsat. A Fundação está localizada na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória, em Campo Grande, e atende das 7h às 17h.

