Homem é preso em flagrante após esfaquear esposa em Rio Brilhante

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante nessa quarta-feira (19) após esfaquear a esposa, de 37 anos, durante uma discussão em Rio Brilhante, município localizado a 161 quilômetros de Campo Grande. José Ricardo Alexandre dos Santos, que cumpre pena por homicídio e usa tornozeleira eletrônica, confessou o crime após ser detido pela Polícia Militar.

De acordo com informações do site Rio Brilhante em Tempo Real, o ataque aconteceu no quintal da residência onde a vítima morava, no bairro Jardim Novo Mundo. A mulher estava sentada próximo ao portão de um conjunto de quitinetes quando José Ricardo, armado com uma faca, desferiu ao menos três golpes contra ela, atingindo-a no tórax.

Mesmo ferida, a mulher conseguiu correr por cerca de 30 metros até os fundos do terreno, onde pediu ajuda a um vizinho. O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros, encaminhando a vítima ao hospital local. Devido à gravidade dos ferimentos, ela foi transferida para outra unidade hospitalar em vaga zero. Até o fechamento desta matéria, o estado de saúde da vítima não havia sido atualizado.

José Ricardo tentou fugir após o crime, mas foi localizado pela Polícia Militar nas proximidades da Avenida Lourival Barbosa, onde estava sentado em bancos próximos ao hospital. Durante a abordagem, ele portava um facão e uma faca. Ao ser questionado, confessou o crime, alegando que perdeu o controle durante a discussão.

A irmã da vítima afirmou que José Ricardo já havia ameaçado a esposa várias vezes, dizendo que a mataria a facadas. Em agosto de 2023, ele chegou a ser preso após agredi-la enquanto ela visitava a mãe em Nova Alvorada do Sul.

José Ricardo foi autuado por tentativa de feminicídio e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rio Brilhante, onde permanece à disposição da Justiça. O caso será investigado pelas autoridades locais, que devem apurar as circunstâncias do crime e o histórico de violência envolvendo o suspeito e a vítima.

