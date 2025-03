Homem é preso por suspeita de manter a filha em cárcere privado em Ladário

Nesta quarta-feira, (19), um homem foi preso após a polícia receber a denúncia de que ele mantinha a filha mulher em cárcere em uma propriedade rural localizada no Assentamento 72, na cidade de Ladário.

A denúncia levou a uma investigação que apurou que a vítima não era vista há meses na região e estaria enfrentando um quadro de depressão profunda.

A polícia foi até o local e se depararou com o homem realizando serviços de roçagem em sua plantação, portando um facão e uma espingarda. Ele estava em posse irregular da arma de fogo e os policiais efetuaram a prisão em flagrante.

Em buscas na residência, os policiais encontraram indícios que reforçavam a suspeita de cárcere privado. Todas as janelas estavam seladas e a fachada da casa estava coberta por uma espécie palha, o que dificultava a visualização do interior.

No interior da propriedade, foi localizado um revólver calibre 22 com numeração raspada, além de petrechos para o preparo de munição e munições deflagradas. Outro detalhe que chamou a atenção foi a presença de uma geladeira trancada, reforçando as suspeitas de que a vítima poderia estar sendo mantida em condições inadequadas.

Em contato inicial com a vítima, ela negou estar em situação de cárcere privado. Apesar disso, foi encaminhada ao setor de Assistência Social de Ladário para atendimento especializado.

O caso segue sob investigação, aguardando-se demais procedimetos e laudos periciais para esclarecer definitivamente as circunstâncias do ocorrido.

O homem foi foi encaminhado até a Unidade Policial para as providências legais, onde permanecerá à disposição da Justiça. A prisão foi realizada pelo Setor de Investigações Gerais da Delegacia de Ladário.

O sistema de disque-denúncia da Delegacia de Ladário é o número: 67 3226-1090.

