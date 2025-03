Tempo volta a ficar firme em Mato Grosso do Sul no primeiro dia de outono

O tempo deve voltar a ficar firme em boa parte de Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (20), primeiro dia de outono. A estabilidade será mais evidente nas regiões sul, sudeste, leste e centro-leste do Estado. No entanto, a meteorologia ainda prevê pancadas de chuva em algumas áreas, incluindo a Capital, Campo Grande.

O início do outono marca uma transição entre o calor intenso do verão e a chegada de massas de ar mais frio, o que pode gerar contrastes climáticos e aumentar as chances de temporais.

Apesar da previsão de tempo firme, não está descartada a possibilidade de chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Esse cenário é resultado da combinação de altas temperaturas e alta umidade do ar, somadas ao avanço de cavados, que são áreas de baixa pressão que favorecem a formação de instabilidades.

Em Campo Grande, os termômetros devem marcar entre 28°C e 30°C nas horas mais quentes do dia. Os ventos devem soprar entre os quadrantes sul e leste, com velocidades variando entre 40 km/h e 60 km/h. Em alguns momentos, as rajadas podem ultrapassar os 60 km/h, o que pode exigir atenção redobrada da população.

Nas regiões sul, leste e sudeste do Estado, são previstas mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 29°C e 32°C. Já nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem oscilar entre 22°C e 25°C, enquanto as máximas podem chegar a 34°C. No bolsão e no norte de Mato Grosso do Sul, os termômetros devem variar entre 20°C e 23°C nas mínimas, com máximas entre 29°C e 31°C.

Com informações do Inmet

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram