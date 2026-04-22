Três Lagoas chega aos 34°C e lidera calor em quarta-feira com chuva no Estado

Foto: Biel Gill
Foto: Biel Gill

Capital tem máxima de 28°C, enquanto sul registra temperaturas mais amenas

A previsão do tempo para esta quarta-feira (22) indica variação de nuvens e possibilidade de chuva em diferentes regiões de Mato Grosso do Sul, com temperaturas que variam entre 21°C e 34°C.

Na região leste, Três Lagoas aparece entre as cidades mais quentes do dia, com máxima de 34°C e previsão de pancadas de chuva. Em Paranaíba, os termômetros devem marcar até 33°C, também com instabilidade.

Em Campo Grande, a temperatura varia entre 22°C e 28°C, com possibilidade de chuva ao longo do dia. Já em Dourados, a máxima não passa dos 29°C, com previsão semelhante.

Na região pantaneira, Corumbá deve registrar 30°C, enquanto Aquidauana chega aos 31°C, ambas com chance de chuva. Em Porto Murtinho, a máxima prevista é de 29°C.

No norte do Eestado, Coxim e Camapuã devem ter máximas de 30°C e 31°C, respectivamente, também com previsão de instabilidade.

Já no sul, Ponta Porã terá um dos dias mais amenos, com temperaturas entre 21°C e 24°C. Em Iguatemi, a variação fica entre 20°C e 29°C. Em Anaurilândia, os termômetros devem oscilar entre 21°C e 32°C.

A tendência é de tempo instável em grande parte do Estado, com chuva podendo ocorrer de forma isolada ao longo do dia.

 

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