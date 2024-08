Homem é preso em flagrante após agredir ex-companheira

No último dia(31), um homem de 37 anos de idade foi preso em flagrante após agredir a ex-esposa e furtar o telefone celular dela na cidade de Brasilândia.

A ocorrência teve início em um bar e atendida inicialmente pela Polícia Militar, a vítima, de 33 anos de idade, disse que ex-companheiro a agrediu e subtraiu seu telefone celular. O homem fugiu do local após cometer o crime.

Os policiais militares fizeram rondas pela cidade para tentar localizar o home, mas não foi encontrado. A mulher foi orientada a registrar um Boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Civil começou a investigar o caso para localizar o autor. Nesse mesmo período, o indivíduo estava seguindo a vítima a distância e a atacou e a agrediu no meio da rua. Ele acabou preso em flagrante e medidas protetivas de urgência foram solicitadas para impedir que ele entre em contato com a vítima, por qualquer meio.

Mesmo sendo flagrado atacando a vítima, o indivíduo negou as acusações durante o interrogatório. Os crimes que ele praticou podem chegar a 4 anos de reclusão.

