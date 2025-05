Lula participa de comemoração dos 80 anos do fim da Segunda Guerra ao lado de Putin em Moscou

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou nesta sexta-feira (9) das comemorações pelos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, em Moscou, ao lado do presidente da Rússia, Vladimir Putin. A cerimônia marca a rendição da Alemanha nazista às forças soviéticas em 9 de maio de 1945, data celebrada como o Dia da Vitória na Rússia.

Lula, que está acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva e de ministros do governo, assistiu ao tradicional desfile militar na Praça Vermelha, um dos mais simbólicos eventos do calendário político russo. A visita ocorre em meio à ausência de líderes ocidentais, que boicotaram a cerimônia em razão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que já dura mais de três anos.

A presença do chefe de Estado brasileiro ao lado de Putin também tem como objetivo reforçar a postura de independência da política externa brasileira, segundo interlocutores do Planalto. Durante a viagem, estão previstas assinaturas de acordos bilaterais, especialmente na área de Ciência e Tecnologia.

A participação de Lula no evento gerou repercussões internacionais, principalmente pela tensão diplomática envolvendo o conflito no Leste Europeu. Enquanto países como Estados Unidos, França, Alemanha e Reino Unido mantêm distância do governo russo, o Brasil tem adotado uma posição de não alinhamento automático, buscando atuar como interlocutor em temas multilaterais.

Até o momento, o Palácio do Planalto não comentou oficialmente a repercussão política do encontro entre Lula e Putin, mas reforça que a agenda do presidente está centrada no fortalecimento das relações bilaterais e no papel do Brasil como ator diplomático global.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais