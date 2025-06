Homem é preso em flagrante após agredir companheira em Terenos

Na noite desta última segunda-feira (2), um homem de 35 anos foi preso em flagrante acusado de agredir violentamente sua companheira, com quem vive há 15 anos. Ele foi encaminhado à Delegacia de Terenos, cidade que fica a 22 quilômetros de Campo Grande. O caso foi registrado como violência doméstica.

Segundo informações da polícia, a vítima relatou que o crime ocorreu por volta das 20h30. Após consumir bebidas alcoólicas durante todo o dia, o homem a agrediu com um soco na mandíbula, causando lesões no queixo, sangramento gengival e a fratura de um dente. Assustada e com medo, a mulher fugiu da residência onde mora com o agressor. Uma amiga, ao perceber a gravidade da situação, levou a vítima para uma Unidade de Saúde de Terenos.

Ainda conforme o relato da mulher, esta não foi a primeira vez que sofreu agressões do companheiro. No entanto, por medo das constantes ameaças, ela nunca havia denunciado. Devido à gravidade das lesões, a vítima foi transferida e internada na Santa Casa de Campo Grande.

A Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, realizou buscas pela cidade para localizar o autor. Ele foi encontrado, preso em flagrante e conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.