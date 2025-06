Dois morrem e dois são presos após furto de gado e confronto com a PM em Três Lagoas

Dois homens morreram e outros dois foram presos após confronto com a Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (3), em Três Lagoas, cidade localizada a 327 quilômetros de Campo Grande. O grupo é suspeito de furtar gado de uma fazenda na região do Distrito de Arapuá. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (2), e os envolvidos foram localizados durante patrulhamento da PM na rodovia MS-320.

De acordo com informações da polícia, o primeiro flagrante ocorreu ainda na noite de segunda. Durante patrulhamento na MS-320, a Polícia Militar Rural abordou um veículo Ford Pampa com a carroceria coberta por uma lona preta. Dentro estavam Diego Santos Freitas, de 34 anos, e Denis de Lima, de 37, que transportavam carne bovina, além de um machado, quatro facas, uma chaira e duas espingardas, uma delas de fabricação artesanal.

Ao serem questionados, os dois confessaram que haviam abatido um boi em uma fazenda da região. Um funcionário da propriedade foi acionado e confirmou o furto ao encontrar vestígios do animal no local indicado pelos suspeitos.

Com o apoio da Força Tática e da Rádio Patrulha, os policiais iniciaram buscas pelos outros integrantes do grupo. Já na madrugada, dois homens em uma motocicleta foram avistados trafegando pela mesma rodovia e identificados pela dupla detida como sendo comparsas na ação criminosa.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos tentaram fugir e, em seguida, apontaram armas para os policiais, o que deu início a uma troca de tiros. Baleados, Antonielson Guadalupe Cedreira, de 39 anos, e Maurício Salviano Girão, de 38, chegaram a ser socorridos pela equipe policial e levados ao Hospital Auxiliadora, mas não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade de saúde.

Com eles, foram apreendidos dois revólveres: um calibre 38, com cinco munições (três intactas e duas deflagradas), e outro calibre 32, com quatro munições (três intactas e uma picotada). A motocicleta usada pela dupla também foi encaminhada à delegacia.

Já Diego e Denis, presos inicialmente com a carne furtada e o armamento no Ford Pampa, foram levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), onde permanecem à disposição da Justiça. O caso foi registrado como furto qualificado, posse ilegal de arma de fogo e resistência com resultado morte.

A Polícia Civil deve investigar se o grupo tem ligação com outros crimes semelhantes na região.

