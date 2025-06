MS Florestal realiza mutirão de contratações em Nova Alvorada do Sul

Empresa especializada em silvicultura busca profissionais para diversas funções e atendimentos acontecem ainda nesta semana

Mato Grosso do Sul, 2 de junho de 2025 – Em um movimento que promete aquecer o mercado de trabalho local, a MS Florestal promove nesta semana um mutirão de contratações em Nova Alvorada do Sul. A iniciativa visa preencher diversas vagas abertas na empresa, que está em plena expansão de suas operações na região e busca reforçar seu quadro de colaboradores com profissionais de diferentes perfis e qualificações.

As entrevistas acontecem na Rua Antônio Carlos Barbosa, nº 1195, Anexo da Assistência Social, durante as manhãs de quarta-feira, dia 4, e quinta-feira, dia 5 de junho, com distribuição de senhas das 7h às 10h, no horário local. Já na sexta-feira, dia 6, o espaço será destinado exclusivamente à realização dos exames admissionais dos candidatos aprovados.

As oportunidades são para quem deseja atuar como auxiliar de campo, executando atividades operacionais essenciais para o plantio e a manutenção das florestas; motorista, responsável pelo transporte de materiais, mas especificamente de água em caminhão pipa; operador de máquinas, com atuação direta na condução de maquinário pesado e manejo do solo; técnico de operações, para execução e monitoramento de atividades técnicas nas áreas florestais; e mecânico, responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos veículos e equipamentos da companhia.

Os contratados contarão com uma série de benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, acesso ao Wellhub — plataforma de bem-estar e atividades físicas —, auxílio farmácia, seguro de vida, transporte fretado, vale-alimentação e refeição fornecida pela empresa.

A MS Florestal é uma empresa sul-mato-grossense que fortalece as atividades de operação florestal do Grupo RGE no Brasil, um conglomerado global com foco na manufatura sustentável de recursos naturais. Especializada na formação de florestas plantadas e na preservação ambiental, além do desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua, a MS Florestal participa de todas as etapas, desde o plantio do eucalipto até a manutenção da floresta. Para mais informações, acesse: www.msflorestal.com.

