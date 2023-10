Jovem é preso com entorpecentes avaliados em R$ 254 escondidos em veículo

Um jovem de 23 anos foi preso ontem (17), na MS-164, com quase 60 quilos de maconha e skunk em um veículo. Segundo a polícia, os entorpecentes apreendidos foram avaliados em R$ 254 mil.

O flagrante aconteceu durante um bloqueio policial, realizado pelos agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), no no Trevo do Copo Sujo, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do veículo.

Durante a entrevista o suspeito que seguia como passageiro apresentou muito nervosismo. Em vistoria às malas em que ele transportava foram encontrados diversos tabletes de maconha, que totalizaram 41 quilos do entorpecente, além de 17 quilos de skunk.

O material apreendido foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã. O jovem de 23 anos foi preso e encaminhado a delegacia.

