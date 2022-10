Homem é preso em flagrante após abandonar mais de 600 kg de maconha

Homem de 27 anos, foi preso em flagrante neste final de semana transportando mais de 600 quilos de maconha, em um veículo próximo a cidade de Iguatemi, a 412 quilômetros de Campo Grande. O condutor tentou fugir do bloqueio, mas foi capturado quando fugia pelo canavial às margens da rodovia.

De acordo com o Departamento de Operações de Fronteira (DOF), a ação policial aconteceu durante uma fiscalização da Operação Hórus, próximo ao Assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, quando militares deram sinal de parada ao condutor de um veículo, modelo Chevrolet Captiva, que desobedeceu e fugiu em alta velocidade pela rodovia.

Em fuga, o condutor acessou uma estrada vicinal, quando perdeu a direção do veículo, colidindo em um barranco, Após sofrer o acidente, o rapaz abandonou o carro e continuou a fuga em direção a um canavial, momento em que foi capturado pelos agentes do DOF.

Interrogado, o motorista confessou o transporte dos entorpecentes e disse que pegou a maconha em Coronel Sapucaia e iria entregá-los em Naviraí. Ao chegarem no interior do veículo, os militares encontraram 39 pacotes de uma substância aparentando ser Skank, com peso de 30,6 quilos e mais 641,2 quilos de maconha. Em análise no sistema policial, foi constatado que o Chevrolet Captiva tinha registro de roubo no dia 21 de agosto, na cidade de Loanda (PR).

O caso foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi. De acordo com a polícia, eles estimam o prejuízo em mais de um milhão e quatrocentos mil reais pela apreensão dos entorpecentes.

