Segunda sem carne: veja a receita do prato siciliano Caponata

Na segunda sem carne de hoje o prato do dia será a Caponata, prato típico da culinária da Sicília, a maior ilha do Mediterrâneo italiano. Consiste principalmente em beringela salteada em um refogado com tomate, cebola e azeite. Também pode levar mariscos e aipo. Já a versão maltesa do prato leva pimentão e é servida como acompanhamento de peixes, como recheio de pizza, ou como um prato leve, seja quente ou frio. É por vezes considerada uma versão italiana da Ratatouille francesa (a mesma do desenho!). Veja agora uma receita dessa deliciosa iguaria.

Ingredientes:

1 berinjela grande fatiada

1 cebola media fatiada

1 pimentão vermelho cortado em tiras grossas

1 pimentão verde cortado em tiras grossas

1 tomate grande bem maduro picado

2 dentes de alho grandes

2 colheres de sopa de molho shoyo

4 colheres de sopa de óleo vegetal

2 colheres de sopa de vinagre balsâmico

Sal e pimenta do reino a gosto

Azeite de oliva extra-virgem para finalizar

Orégano seco a gosto

Modo de Preparo:

Comece preparando a berinjela. Lave bem e corte em fatias no sentido longitudinal. Depois fatie em tiras grossas. Coloque em uma peneira e salpique com sal. Coloque a peneira em uma bacia para escorrer o líquido. Deixe as berinjelas descansar por mais ou menos 20 minutos ou até que comece a escorrer um liquido escuro que vai cair na bacia. Este processo vai tirar o amargo da berinjela. Depois descarte a água da bacia e lave bem as fatias de berinjela em água corrente. Lave o pimentão e tire as sementes. Corte em fatias grossas no sentido vertical. Coloque em um prato e reserve. Descasque e esmague os dentes de alho e pique. Tire as sementes do tomate, corte em pequenos cubos. Corte a cebola em fatias grossas no sentido do comprimento. Coloque todos os ingredientes em uma forma grande distribuindo bem para que não fique uma camada muito grossa. Tempere com sal, pimenta do reino e orégano. Adicione o óleo vegetal, o vinagre balsâmico e o molho shoyo misturando bem para incorporar. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 30 minutos. Retire o papel e deixe assar até secar a água que se forma, e os legumes começarem a dourar. Quando estiver bem dourado e sequinho, retire do forno e regue com azeite de oliva extra virgem. Deixe esfriar e sirva com pão vegano como antepasto.