Carnaval fora de época agita véspera de feriado na Capital

A programação do Campão Cultural segue a todo vapor, nesta segunda-feira (10) um Carnaval fora de época tomará conta da Esplanada Ferroviária, com shows do cantor Silva e da banda Olodum. O evento começa às 17h e contará com oito blocos dos tradicionais do carnaval de rua campo-grandense.

Às 19h,o cantor Silva se apresentará no palco do Festival. O artista lançou o primeiro EP em 2012, com seis canções focada no indie pop. No mesmo ano, lançou seu primeiro álbum, Claridão. Entre as principais músicas do cantor está Feliz e Ponto e A visita.

Fundado em 25 de abril de 1979, Olodum é uma escola de tambores afro-brasileiro de Salvador, na Bahia. O grupo surgiu durante o período carnavalesco com intuito de proporcionar lazer aos moradores do Maciel-Pelourinho. Ao longo de sua trajetória, o Olodum gravou com diversos músicos consagrados nacional e internacionalmente, como Michael Jackson, com quem gravaram o clipe de “They Don”t Care About Us”, em 1996.

O festival “Campão Cultural – Arte, Diversidade e Cidadania” surgiu em 2021 com objetivo de fomentar a diversidade, cidadania e cultura de rua. Este ano, o Campão terá a duração de 8 dias, com extensa programação na Esplanada Ferroviária, praças Ary Coelho e do Rádio, além do Parque das Nações Indígenas e de mais quatro regiões da cidade, com investimento de mais de R$ 12 milhões.

expectativa é de que o público supere a marca de 65 mil pessoas da primeira edição do festival em 2021, que contou com 14 dias de festival e mais de 150 atrações regionais e nacionais.

Confira a programação completa de hoje:

15h e 17h

Teatro – Bailarina – Grupo Sobrevento (SP)

Local: MARCO – Museu de Arte Contemporânea, Rua Antônio Maria Coelho, 6000 – Parque das Nações Indígenas

Classificação indicativa: (bebês de 0-3 anos) acompanhado de um adulto (retirada de ingressos 30 minutos antes da sessão)

Reserva de ingressos: [email protected] (as reservas caem 15m antes de cada sessão)

Sinopse: Uma mulher recebe de presente, de sua filha, uma caixinha de música, com uma bailarina. Entre colares e a dança da bailarina, ela se lembra dos sonhos esquecidos e abandonados e questiona o equilíbrio que buscou e que encontrou, mas que a afastou do risco, do medo, da queda e das emoções mais profundas que sua filha, agora, como quando pequena, teima em despertar.

17h/20h

Cultura LGBTQIA+ – Corrida Pocket

Local: Armazém Cultural, Avenida Calógeras, nº 5045

No segundo dia de competição, chega a Drag Suzaninha, trazendo seu pocket Show diretamente de Florianópolis. Com uma pegada humorística, sem perder o tom crítico ela vem apresentar o lançamento de seu CD. Nessa noite tão brasileira e quebradora de tabus, junta-se a nossa atração nacional a Dj Compacta Baudelaire Vênus e um show da equipe que os recebe, a Corrida das Drag.

17h: Início do evento

17h -18h20: Dj Set Compacta Baudelaire

18h20 – 18h30: Show Corrida das Drag

18h30 – 19h: Shows com Vaiola, Afrodite Fetake e Ariella Black

19h – 19h20: Dj Set Compacta Baudelaire

19h20 – 19h30:Batalha de dublagens

19h30 – 19h50: Show com Suzaninha

19h50 – 20h: Encerramento

18h/00h

Cultura Popular

Local: Em frente à Esplanada Ferroviária, Avenida Calógeras, nº 5045

Parada de Carnaval – 17h

Concentração de Blocos e Escolas de Samba de Campo Grande

Capivara Blasé

Cordão Valu

Calcinha Molhada

Evoé Baco

Farofolia

GRES Vila Carvalho

GRES Igrejinha

GRES Deixa falar

18h Saída do Cortejo

Palco Esplanada

19h Silva

21h Olodum

18h/19h

Artes Cênicas

Roda de conversa

Arte transformação social: caminhos de liberdade e afeto, com homenagem à Lais Dória

Lais Doria é uma multiartista nascida em Ponta Porã, fronteira do Brasil com o Paraguai. Graduada em pedagogia e mestre em artes pela ECA/USP, a artista sul-mato-grossense fundou em 1996 o Centro de arte, educação, cultura, social e meio ambiente – Casa de Ensaio, na cidade de Campo Grande, espaço onde desenvolveu uma metodologia própria, chamada pedagogia das artes emendadas, com foco na arte transformação social para crianças e adolescentes e aplicada no curso “Brincaturas e Teatrices”.

Local: Casa de Ensaio – R. Visc. de Taunay, 203 – Amambai

20h

Dança:

Desenho do tempo – Marcos Matos e Renata Leoni (MS)

Local: Casa de Ensaio, Rua Visconde de Taunay, 203 – Amambai

Sinopse: Desenho no tempo é o encontro entre duas pessoas que dançam a vida e trilham os seus pensamentos do mundo com o corpo. Marcos Mattos e Renata Leoni, amigos e parceiros de longa data, experimentam traçar percursos afetivos por meio das memórias dos encontros e convidam os públicos a partilharem dessa experiência.

