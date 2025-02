Caminhão é apreendido transportando mercadorias ilegais, incluindo 392 celulares, em Eldorado

Na tarde desta quinta-feira (20) um caminhão Man/Tgx foi apreendido transportando mercadorias ilegais e oriundas de países estrangeiros sem a devida documentação. O caso aconteceu durante vistoria da PRF (Policia Rodoviária Federal) na BR-163, em Eldorado, cidade distante 442km de Campo Grande.

Segundo informações policiais, o caminhão Man/Tgx foi parado durante vistoria na BR-163 e estava acoplado à dois semirreboques. Os agentes solicitaram as notas fiscais das mercadorias transportadas, onde foram encontradas diversas com origem estrangeira e ilegais. Os reboques também não possuíam documentação fiscal.

No interior do veículo foram apreendidos pneus, receptores de TV, equipamentos eletrônicos, como 392 celulares das marcas famosas, incluindo Xiaomi, Motorola e Iphones. Segundo o relato do motorista, as merdadorias saíram de Mundo Novo (MS) com destino a Cuiabá (MT).

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para a Policia Federal de Naviraí. Já a carreta, foi enviada para a Receita Federal em Mundo Novo.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Assista: