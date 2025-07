Homem é preso em Dourados suspeito de estuprar ex-companheira grávida

Um homem foi preso em flagrante na última quinta-feira (18) em Dourados, no sul de Mato Grosso do Sul, suspeito de estuprar sua ex-companheira de 22 anos, que está grávida de sete meses. O crime teria ocorrido no dia anterior, quarta-feira (17), no bairro Vila Erondina, conforme relato da vítima à Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) da cidade.

Segundo a denúncia, a jovem havia decidido se mudar para outro estado devido à rejeição do ex-companheiro à gestação. No entanto, o suspeito teria invadido a residência da vítima e cometido o estupro. Após o crime, a mulher procurou imediatamente a DAM, onde recebeu atendimento e prestou depoimento.

Com base nas informações fornecidas, os policiais civis localizaram e prenderam o homem em sua residência, que fica na mesma região. Ele foi autuado em flagrante por estupro, com agravantes legais, como o fato de a vítima estar grávida. Durante a investigação inicial, a polícia apreendeu um vestido da vítima com vestígios de sêmen, que será encaminhado à perícia para auxiliar na produção de provas.

A Delegacia de Atendimento à Mulher de Dourados segue investigando o caso, que será conduzido sob sigilo. O suspeito permanece detido e deve passar por audiência de custódia nos próximos dias.

A Polícia Civil reforça que casos de violência sexual e doméstica devem ser denunciados imediatamente, e que as vítimas têm direito ao acolhimento, proteção e atendimento especializado. O Disque 180 é um dos canais disponíveis para denúncias em todo o Brasil.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais