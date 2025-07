Caminhão com carne sem refrigeração é apreendido e dois são presos em Eldorado

No total, os perecíveis transportados no veículo ultrapassaram 675kg

Na noite da última quinta-feira (17), um caminhão que transportava carne de forma irregular sem refrigeração adequada foi apreendido e dois homens que realizavam o transporte da carga acabaram presos em Eldorado.

O veículo, um caminhão Mercedes Libero, ocupado pelo condutor e o passageiro foi abordado pela polícia no km 33 da BR-163. Após a fiscalização, foi verificarado uma grande quantidade de carnes e outros perecíveis sendo transportados irregularmente.

Os homens disseram que saíram do Paraguai para buscar os alimentos em um mercado em Foz do Iguaçu (PR) e que fariam o transporte até Curuguaty, no país vizinho.

Segundo a nota fiscal, haviam 6,450 kg de coxa de frango, 674 kg de salsicha, linguiça, mortadela, e espinhaço de porco, além de 1,160 kg de margarina e outros alimentos não perecíveis.

Toda a aprensão e prisão foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os envolvidos foram detidos e encaminhados para a Polícia Federal.

