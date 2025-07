Mega-Sena sorteia R$ 25 milhões neste sábado

A Mega-Sena realiza neste sábado (19) o sorteio do concurso 2.890, com prêmio acumulado estimado em R$ 25 milhões. As seis dezenas serão sorteadas a partir das 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

Por ser um concurso com final zero, o sorteio recebe um adicional nas arrecadações dos cinco concursos anteriores, conforme previsto nas regras da modalidade, o que torna o prêmio ainda mais atrativo para os apostadores.

O sorteio terá transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa, permitindo que os jogadores acompanhem em tempo real a definição das dezenas premiadas.

As apostas podem ser feitas até às 18h (horário de MS), em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o país, ou pela internet, por meio do site oficial da Caixa ou aplicativo.

O jogo simples, em que o apostador marca seis números, custa R$ 6. Também é possível escolher mais dezenas, aumentando as chances de acerto, com preços proporcionais à quantidade de números escolhidos.

A Mega-Sena paga prêmios para quem acerta quatro (quadra), cinco (quina) ou seis números (sena). Caso não haja ganhadores na faixa principal, o valor acumula para o próximo concurso.

A recomendação da Caixa é que os jogadores façam suas apostas com antecedência para evitar filas e problemas técnicos, especialmente em canais digitais, próximos ao horário de encerramento.

A expectativa é de que milhões de brasileiros tentem a sorte em busca do tão sonhado prêmio milionário.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais