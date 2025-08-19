Homem é preso em Corumbá por descumprir medida protetiva

Mandado de prisão foi cumprido pela Delegacia de Atendimento à Mulher no bairro Jardim dos Estados

Um homem de 36 anos foi detido na segunda-feira (18) em Corumbá, após o cumprimento de mandado de prisão pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM). A captura ocorreu no bairro Jardim dos Estados.

De acordo com a Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pela 1ª Vara Criminal do município, em razão do descumprimento de medida protetiva. O acusado recebeu condenação para cumprimento de pena em regime fechado.

Depois de preso, ele foi conduzido à delegacia e deverá ser transferido ao sistema prisional.

