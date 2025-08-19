Mundial de Ginástica Rítmica começa nesta quarta sediado no Brasil

Ministério do Esporte destinou R$ 2,06 milhões diretamente à competição. Apoio foi fundamental para que a capital fluminense recebesse o evento, que prossegue até o domingo (24)

O 41º Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica será disputado a partir desta quarta-feira (20/8), na Arena Carioca 1, legado dos Jogos Rio 2016 e vai até o domingo (24).

Ginastas de todo o planeta já estão no Brasil para a disputa que marca o primeiro Mundial da modalidade realizado na América do Sul e entra para a história como o maior em número de participantes: serão mais de 650 pessoas envolvidas na competição, representando 78 países.

Mais do que ser o país-sede da competição, o Brasil chega para o Mundial de Ginástica Rítmica fortalecido por um ciclo de investimentos federais, realizados via Ministério do Esporte, que garantiram tanto a realização do evento quanto condições de preparação adequadas para as ginastas brasileiras.

Com apoio do Governo Federal, foram destinados R$ 2,06 milhões diretamente ao Mundial de Ginástica Rítmica pelo Ministério do Esporte. Do total, R$ 1 milhão foi usado na campanha que consolidou o Brasil como país-sede, R$ 570 mil foram investidos para estruturar os treinamentos das seleções, e R$ 490 mil na aquisição de três tablados oficiais.

Desde 2012, os investimentos na ginástica chegam a aproximadamente R$ 17,2 milhões, aplicados na compra de equipamentos oficiais para a modalidade artística, de trampolim e rítmica, além de viabilizar o treinamento de atletas em níveis nacional e estadual e a realização de competições, como Jogos Mundiais e campeonatos internacionais. E os investimentos prosseguem no ciclo pós-Jogos Olímpicos de Paris 2024 e até Los Angeles 2028, com patrocínio da Caixa para a Confederação Brasileira de Ginástica para o período de julho de 2025 a dezembro de 2028.

LEI DE INCENTIVO

A modalidade também foi contemplada com R$ 1,9 milhão via Lei de Incentivo ao Esporte. A parceria garantiu não apenas a viabilização do Mundial, mas também a manutenção dos 29 Centros de Treinamento espalhados pelo país, fortalecendo a base esportiva, ampliando o acesso à prática e estimulando a descoberta de novos talentos.

BOLSA ATLETA

As ginastas brasileiras que disputarão o torneio são beneficiárias do Bolsa Atleta. No individual, por exemplo, Bárbara Domingos integra o programa há 11 anos, enquanto Geovanna Santos é bolsista desde 2017. Somente com as duas atletas, o investimento previsto para 2025 ultrapassa R$ 130 mil. Os últimos editais do Bolsa Atleta e do Bolsa Atleta Pódio mostram que 219 atletas da ginástica são contemplados com o benefício do Governo Federal. Desse total, 115 são específicos da Ginástica Rítmica.

CENTRO NACIONAL DE TREINAMENTO

Em maio, o Ministério do Esporte reinaugurou o Centro Nacional de Treinamento de Ginástica Rítmica, em Aracaju (SE), após ampla modernização. A obra contou com investimento de R$ 695,2 mil, a maior parte proveniente do Governo Federal, em parceria com a Secretaria de Estado do Esporte de Sergipe. Entre as melhorias realizadas está a climatização do ginásio, com a instalação de 12 aparelhos de ar-condicionado, atendendo a uma demanda antiga das atletas.

“O Brasil mostra ao mundo o talento e a paixão pela ginástica rítmica. Esse momento é fruto de muito trabalho e investimento. O governo do presidente Lula tem apoiado o crescimento da modalidade no nosso país. Destaco a construção e modernização do centro de treinamento em Aracaju, a compra de tablados e o investimento em nossas atletas. O mundo vai assistir e o Brasil vai brilhar”, afirma o ministro do Esporte, André Fufuca.

FOCO NOS ATLETAS

A secretária nacional de Excelência Esportiva, Iziane Marques, destaca os anos de parceria consolidada entre o Ministério do Esporte e a CBG com foco nas atletas. “O Ministério do Esporte, ao longo dos anos, apoia a ginástica no Brasil e a participação em eventos internacionais. Hoje temos ainda toda a preparação da ginástica rítmica feita e financiada também pelo ministério. Os resultados vêm sendo construídos e o aporte custeado é para auxiliar essas meninas no centro de treinamento em Aracaju, para que elas cheguem à competição e consigam lutar por uma medalha de ouro no nosso país”, explica Iziane.

APOIO FUNDAMENTAL

Para o diretor-geral da CBG e presidente do Comitê Organizador Local, Ricardo Rezende, esse apoio federal tem sido essencial. “O convênio firmado com o Ministério do Esporte garante a base da preparação da seleção, desde a moradia em Aracaju e o transporte para os treinos, até os colãs, que são caros pela especificidade do material, e até mesmo as passagens aéreas das atletas”, ressaltou.

“O ministério abraçou esse projeto muito antes dos resultados expressivos. Quando a seleção estava distante no ranking, lá na 26° posição, por exemplo, o apoio já existia. Hoje, colhemos os frutos e estamos entre as melhores do mundo. Este Mundial, dentro de casa, é um divisor de águas para a modalidade”, prosseguiu.

LEGADO OLÍMPICO

Além da preparação das atletas, o Ministério do Esporte também responde pela gestão da Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio, sede das competições e legado dos Jogos Rio 2016. De acordo com Mariana Araújo, assessora técnica da pasta, a estrutura recebeu atenção especial para o evento. “Temos aqui uma arena olímpica com capacidade para seis mil pessoas. Mantemos a estrutura diariamente, mas estamos com um olhar especial para entregar as melhores condições ao Mundial. Será uma honra receber as famílias e o público brasileiro para prestigiar nossas ginastas.”

O MUNDIAL – O Campeonato Mundial de 2025 terá formato inédito. Os dois primeiros dias serão dedicados às classificatórias individuais, que definirão as 18 finalistas do individual geral e as oito melhores por aparelho. O terceiro dia terá a decisão do individual geral, e o último será reservado às finais por aparelhos e às disputas de conjuntos.

O BRASIL

O Brasil será representado no Mundial pelas atletas Duda Arakaki, Nicole Pircio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves. Camila Ferezin é a treinadora da seleção e Bruna Martins a auxiliar técnica. Duda, Nicole e Sofia estiveram na última edição do Mundial de ginástica rítmica, em 2023, na cidade espanhola de Valência. Na ocasião, o país garantiu vaga nos Jogos Olímpicos Paris 2024 e terminou a final dos cinco arcos na quarta posição na final, nos critérios de desempate, um resultado histórico para o país.

Convocação completa do Brasil para o Mundial de Ginástica Rítmica 2025:

CONJUNTO

Duda Arakaki

Nicole Pircio

Sofia Madeira

Maria Paula Caminha

Mariana Gonçalves

INDIVIDUAL

Bárbara Domingos

Geovanna Santos

Confira a PROGRAMAÇÃO

A disputa dos conjuntos acontece nos dias 23 e 24 de agosto. Confira a programação completa:

Quarta-feira (20/8)

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo A

12h-12h45 – Cerimônia de abertura

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo B

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo C

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias arco e bola – Grupo D

Quinta-feira (21/8)

9h-12h – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo B

12h45-15h45 – Ginástica Rítmica

Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo A

16h10-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo D

19h35-22h35 – Ginástica Rítmica Individual – Classificatórias maças e fita – Grupo C

Sexta-feira (22/8)

14h30-16h40 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo B (posições 10 a 18)

17h-19h10 – Ginástica Rítmica Individual – Final – Individual Geral – Grupo A (posições 1 a 9)

Sábado (23/8)

14h-16h30 – Ginástica Rítmica de Conjunto – All-around– 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

17h-19h – Ginástica Rítmica de Conjunto –

All-around – 5 fitas e 3 bolas/2 arcos

Domingo (24/8)

11h-11h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – arco

11h40-12h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – bola

12h50-13h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 5 fitas

14h-14h35 – Ginástica Rítmica Individual – Final – maças

14h40-15h15 – Ginástica Rítmica Individual – Final – fita

15h50-16h35 – Ginástica Rítmica de Conjunto – Final – 3 bolas/2 arcos

